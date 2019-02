Kleines Wohnhaus in Oldenburg abgebrannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Ein Feuer hat in Oldenburg ein kleineres Wohnhaus zerstört. Die einzige Bewohnerin habe sich am Mittwochmorgen noch rechtzeitig retten können, sagte ein Sprecher der Polizei. Die 62-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Flammen schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits so stark aus dem Flachdachbau, dass eine danebenstehende Garage beschädigt wurde. Nach zwei Stunden war der Brand unter Kontrolle. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte im Einsatz. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch unklar.