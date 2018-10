Brand in Innenstadt: mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenburg (dpa/lsw) - Brennende Mülltonnen in der Offenburger Innenstadt ein Geschäftshaus in Brand gesetzt - der Schaden liegt bei mehreren Hunderttausend Euro. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, waren die Mülltonnen im Hauseingang des Gebäudes, in dem eine Galerie untergebracht ist, in Brand geraten. Demnach griffen die Flammen von dort am frühen Montagmorgen auf das Gebäude über. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Für die Dauer der Löscharbeiten war der östliche Teil der Offenburger Innenstadt gesperrt. Die Brandursache war noch unklar.