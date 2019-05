Wohnhausbrand in Westpfalz durch Technik-Defekt verursacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach-Hundheim (dpa/lrs) - Ein technischer Defekt hat das Feuer in einem Wohnhaus im westpfälzischen Offenbach-Hundheim ausgelöst. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Sachverständiger durchsuchte demnach am Montag das Gebäude nach Spuren. Unter dem Bauschutt wurde eine Mehrfachsteckdose gefunden, an der ein Kühlschrank hing. "Dort dürfte das Feuer ausgebrochen sein."

Das Feuer war am vergangenen Wochenende ausgebrochen. Es breitete sich von einer angebauten Garage bis zum Dachstuhl des mehrstöckigen Wohnhauses aus. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf mindestens 100 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Bereits am Wochenende hatten die Beamten einen technischen Defekt als Brandursache vermutet.