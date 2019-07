Vier Verletzte nach Brand in Krankenhaus in Offenbach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Offenbach sind zwei Menschen schwer und zwei weitere leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war am frühen Montagmorgen in einem Zimmer der Klinik im Erdgeschoss ein Feuer ausgebrochen. Daraufhin hätten 28 Menschen in Sicherheit gebracht werden müssen, hieß es. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand den Angaben zufolge schnell löschen. Angaben zur Brandursache gab es zunächst nicht. Die Polizei teilte mit, man ermittle in der Sache.