Feuerwehr rettet Bewohner aus brennendem Haus

Offenbach (dpa/lhe) - Die Feuerwehr hat einen Mann aus einem brennendem Haus in Offenbach gerettet. Das Feuer war am Morgen des Karfreitags in dem eingeschossigen Wohngebäude im Stadtteil Waldheim ausgebrochen, wie die Feuerwehr in Offenbach mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte es bereits an mehreren Stellen. Die Feuerwehr barg den Bewohner durch ein Fenster im Erdgeschoss, seine Frau konnte sich den Angaben zufolge selbst befreien. Das Paar blieb unverletzt.

Weil das Haus abseits anderer Wohnbebauung am Waldrand steht, musste die Feuerwehr Schläuche zum Löschen über eine längere Distanz ausrollen. Die Hitze des Feuers beschädigte auch einen Heizöltank stark, dieser wurde den Angaben zufolge geleert. Das Gebäude ist zunächst nicht bewohnbar, der entstandene Schaden war noch nicht bekannt. Die Polizei soll nun die Ursache ermitteln.