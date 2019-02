Eine Tote bei Wohnungsbrand in Offenbach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Eine Frau ist bei einem Wohnungsbrand in Offenbach ums Leben gekommen. Das Feuer brach am Donnerstagmorgen in ihrer Erdgeschosswohnung aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Es sei zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Einsatzkräfte hätten die Wohnungstür gewaltsam öffnen müssen. Angaben zufolge fanden sie die leblose Frau in ihrem Bett. Andere Bewohner wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Ursache des Brandes sei noch unklar. Zuvor hatte die "Offenbach Post" berichtet.