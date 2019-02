Tischlerei im Kreis Segeberg abgebrannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oering (dpa/lno) - Eine Tischlerei ist in Oering im Kreis Segeberg abgebrannt. Das Feuer brach am frühen Donnerstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in einem Spänebunker aus, wie die Feuerwehr mitteilte. In dem unterirdischen Bunker werden Späne aus Holz gelagert. Der Brand in der Tischlerei sei gelöscht wurden. Sechs Feuerwehren seien mit etwa 120 Kräften im Einsatz gewesen. Verletzt worden sei niemand. In der Tischlerei seien zum Zeitpunkt des Feuers keine Menschen gewesen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten einige Menschen im Umfeld zur Sicherheit für kurze Zeit ihre Wohnungen verlassen, so die Feuerwehr.