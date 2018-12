Direkt aus dem dpa-Newskanal

Öpfingen (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei einem Wohnzimmerbrand in Öpfingen (Alb-Donau-Kreis) an Weihnachten verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ging zunächst der Fernseher in Flammen auf und die Flammen breiteten sich schnell im ganzen Raum aus, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Zweiten Weihnachtstag sagte. Eine 86 Jahre alte Frau und ein 52 Jahre alter Mann atmeten Rauch ein, der sich ins ganze Haus verbreite, und wurden in eine Klinik gebracht.