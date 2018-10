Oberursel: Zwei Verletzte bei Brand eines Mehrfamilienhauses

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberursel (dpa/lhe) - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Oberursel sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer brach am Dienstagabend in einer Dachgeschosswohnung aus, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Das Gebäude sei durch den Brand und durch Löschwasser unbewohnbar. Den Sachschaden schätzte die Polizei am Mittwoch auf einen sechsstelligen Betrag. Die Ursache des Feuers war zunächst nicht bekannt.