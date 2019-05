Neun Verletzte bei Hausbrand in Obernkirchen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Obernkirchen (dpa/lni) - Beim Brand eines Wohnhauses in Obernkirchen im Kreis Schaumburg sind neun Menschen verletzt worden, darunter zwei Polizisten. Alle seien mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Drei der Bewohner seien noch im Krankenhaus. Auch zwei Kinder hätten in der Klinik übernachten müssen, da ihre Eltern noch im Krankenhaus waren. Zwei Polizisten, die die Hausbewohner in Sicherheit gebracht hatten, gehörten ebenfalls zu den Verletzten.

Warum das Haus in der Nacht zum Freitag brannte, sei laut Polizei noch nicht bekannt. Erste Erkenntnisse dazu werde die Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages bekanntgeben. "Der Sachschaden am Haus beläuft sich grob geschätzt auf rund 300 000 Euro", sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Es sei nicht mehr zu bewohnen. Etwa 140 Kräfte von mehreren Feuerwehren, dem Rettungsdienst und der Polizei seien im Einsatz gewesen.