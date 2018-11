Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberkatz (dpa/th) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat die Feuerwehr einen Toten gefunden. Ob der Mann durch den Brand ums Leben kam, war zunächst nicht bekannt, wie die Landeseinsatzzentrale in Thüringen am Montagmorgen mitteilte. Das Feuer sei am frühen Montagmorgen in der Gemeinde Oberkatz ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach ersten Erkenntnissen entstand an dem Wohnhaus ein Schaden von etwa 25 000 Euro.