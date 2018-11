Mann kommt bei Brand ums Leben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberkatz (dpa/th) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ein 69-jähriger Mann ums Leben gekommen. Das Feuer war am frühen Montagmorgen ausgebrochen und wütete nach bisherigen Ermittlungsstand in nur einem Zimmer des Hauses in der Gemeinde Oberkatz. Bei dem Toten handelt es sich laut Polizei um den Bewohner des Anwesens. Weder die Brandursache noch die genaue Todesursache seien bisher bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt zu dem Fall. Nach den Löscharbeiten hatte die Feuerwehr den Sachschaden am Haus auf etwa 25 000 Euro geschätzt.