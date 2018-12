Direkt aus dem dpa-Newskanal

Obergurig (dpa/sn) - Ein Feuer hat die Lagerhalle einer Dachdeckerfirma in Obergurig in Ostsachsen zerstört. Der Inhaber habe den Schaden auf rund 150 000 Euro beziffert, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Brand war am späten Freitagabend an mehreren Stellen der 1600 Quadratmeter großen Halle ausgebrochen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Flammen vernichteten größere Mengen Baumaterial und Feuerholz und zerstörten einen Baukran.