Ober-Ramstadt (dpa/lhe) - In einem Imbiss in Ober-Ramstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Das Lokal war zu diesem Zeitpunkt schon geschlossen, wie die Polizei mitteilte. Wodurch der Brand in der Küche verursacht wurde, ist noch unklar. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 40 000 Euro.