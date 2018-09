Waldbrandgefahr in Brandenburg nimmt weiter zu

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Die Waldbrandgefahr in Brandenburg steigt weiter. In 13 der 14 Landkreise - mit Ausnahme der Prignitz - gelte ab Freitag die höchste Waldbrandwarnstufe 5, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte in Brandenburg, Raimund Engel, am Donnerstag. Grund dafür ist die anhaltende Trockenheit.

Am Freitag sollen die Temperaturen im Land wieder auf Werte um 30 Grad ansteigen, und es sind nur vereinzelte Schauer zu erwarten. Erst am Sonntag dürfte in Brandenburg ergiebiger Regen fallen.

Am Donnerstagnachmittag war nach Angaben Engels eine etwa 3000 Quadratmeter große Schilffläche bei Liebätz (Teltow-Fläming) in Brand geraten. Feuerwehrleute bekämpften die Flammen. Es seien keine Ortschaften betroffen, berichtete Engel am Abend. Der starke Rauch behindere aber die Sicht der Autofahrer auf der angrenzenden Bundesstraße 101.