Brand auf Hochmoorfläche bei Liebätz schwelt weiter

Berlin (dpa/bb) - Auf einer Hochmoorfläche bei Liebätz (Teltow-Fläming) schwelt weiter ein Brand. Am Freitag waren dort nach Feuerwehrangaben noch etwa fünf Hektar Schilf von den Flammen betroffen. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass die Fläche mit Munition belastet ist, deshalb sei der Einsatz schwierig. In der Nähe das Brandgebiets befinden sich eine Bundesstraße und eine Bahnstrecke. Dort wurde am Morgen nach Feuerwehrangaben geprüft, ob die Rauchentwicklung den Verkehr beeinträchtigt.

Das Feuer war am Donnerstagnachmittag ausgebrochen. Orte waren zunächst nicht betroffen. Der Deutsche Wetterdienst warnte für Freitag vor einer hohen Wald- und Feldbrandgefahr in Berlin und Brandenburg. In 13 der 14 Landkreise - mit Ausnahme der Prignitz - gilt nach anhaltender Trockenheit die höchste Waldbrandwarnstufe 5.