Zwei Menschen bei Feuer in Einfamilienhaus verletzt

Nusse (dpa/lno) - Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Nusse (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Die 17 und 66 Jahre alten Bewohner wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Fünf weitere Bewohner im Alter zwischen 10 und 42 Jahren wurden nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer in der Küche im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen. Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung gibt es nach Angaben der Polizei bislang nicht. Angaben zur Schadenshöhe gab es zunächst nicht.