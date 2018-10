Brandstifter kündigt Tat an: Feuer in Haus gelegt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nüsttal (dpa/lhe) - Der mutmaßliche Brandstifter eines Hauses in Nüsttal hat die Tat vorab angekündigt. Der 48-Jährige habe dies während eines Streits zu seiner Freundin gesagt, berichtete die Polizei in Fulda am Montag. Am Samstagabend soll er an mehreren Stellen des Zweifamilienhauses, in dem er selbst lebt, Feuer gelegt und anschließend das Gebäude verlassen haben. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich eine Frau sowie ihre drei und fünf Jahre alten Kinder in dem Haus im Ortsteil Morles. Sie wurden von Angestellten einer nahen Pizzeria unverletzt gerettet. Es entstand ein Schaden von etwa 50 000 Euro. Der Verdächtige wurde festgenommen.