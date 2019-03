Nach Brandunglück: Stadt Nürnberg trauert um Todesopfer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa) - Nach dem verheerenden Brand in Nürnberg, bei dem eine Mutter und vier Kinder gestorben sind, hat der Bürgermeister der Stadt den Angehörigen sein Mitgefühl ausgesprochen. "Wir sind tief betroffen von dem schlimmen Ereignis. Der Brand mit seinen tragischen Folgen ist ein schreckliches Unglück. Ich bin unsagbar traurig", wurde Ulrich Maly (SPD) am Sonntag in einer Mitteilung zitiert. Eine solche Brandkatastrophe habe es in Nürnberg seit Jahrzehnten nicht gegeben. "Unser ganzes Mitgefühl gehört jetzt den Angehörigen."

Bei dem Brand waren am Samstag eine 34-Jährige, ein Säugling und drei Kinder im Alter von vier, fünf und sieben Jahren gestorben. Vier Familienmitglieder wurden bei dem Feuer schwer verletzt. In dem Haus hatte laut Polizei eine Großfamilie mit mehreren Generationen gelebt. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.