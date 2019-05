Große Rauchsäule über Nürnberger Altstadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Eine große Rauchsäule über der Nürnberger Altstadt hat am Freitagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. "Zwei Löschzüge waren unterwegs - es sah alles nach einem Großbrand aus", teilte die Feuerwehr mit. Vor Ort konnten die Retter schnell Entwarnung geben: Ein Müllcontainer war in Flammen aufgegangen. "Weil Kunststoff brannte, war ein schwarzer Rauchpilz weithin sichtbar", hieß es weiter. Die Feuerwehr verhinderte nach eigenen Angaben in letzter Sekunde, dass benachbarte Wohnhäuser in Brand gerieten.