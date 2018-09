Brand an der Autobahn 4: Fahrbahn Richtung Dresden gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Siebenlehn (dpa/sn) - An der Autobahn 4 in Mittelsachsen hat die Feuerwehr am Dienstagnachmittag einen Böschungsbrand bekämpft. Wegen der Sichtbehinderung in Höhe der Anschlussstelle Siebenlehn wurde die Fahrbahn in Richtung Dresden für rund vier Stunden gesperrt, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Es habe sich ein Stau mit einer Länge von bis zu 15 Kilometern gebildet. Das Feuer breitete sich nach Angaben der Polizei auf dem Mittelstreifen und am Fahrbahnrand auf bis zu 250 Metern aus. Nach ersten Erkenntnissen habe Funkenflug von einem defekten Fahrzeug den Brand verursacht.