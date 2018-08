Großbrand in Lagerhalle: Keine Verletzten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nortrup (dpa/lni) - Ein Brand hat am Sonntagabend in einer Lager- und Maschinenhalle in Nortrup (Kreis Osnabrück) gewütet. Das Feuer sei aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei mit. In dem Gebäude befanden sich den Angaben zufolge landwirtschaftliche Maschinen sowie größere Mengen Stroh. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Pferdestall verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten in der Nacht zum Montag noch an.