Ermittlungen nach Zündeleien in Nordhäuser Kirche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhausen (dpa/th) - In einer Kirche in Nordhausen haben Unbekannte gezündelt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei in der Nacht zum Samstag eine Tischdecke im Vorraum der St. Blasii-Kirche angezündet worden. Sie habe glücklicherweise nicht vollständig Feuer gefangen. Auch an einer Absperrleine zur Kirchenempore fanden sich Brandspuren. Die Berufsfeuerwehr suchte daraufhin mit einer Wärmebildkamera unübersichtliche Bereiche auf Brandstellen ab. Dabei sei zunächst nichts gefunden worden, hieß es. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben.