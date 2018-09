Zwei Wohnwagen bei Brand komplett zerstört

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Niesky (dpa/sn) - Ein Brand hat in Niesky (Landkreis Görlitz) zwei Wohnwagen vollständig zerstört. Das Feuer war am Mittwochnachmittag ausgebrochen, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mitteilte. Insgesamt 19 Feuerwehrleute löschten den Brand und verhinderten, dass die Flammen auf ein nahe gelegenes Waldstück übergriffen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Ein Brandursachenermittler wurde eingeschaltet.