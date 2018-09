Ein Verletzter bei Brand eines Wohnhauses

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Niederwambach (dpa/lrs) - Beim Brand eines Wohnhauses in Niederwambach (Kreis Neuwied) ist ein 26-Jähriger verletzt worden. Der Mann habe eine Rauchvergiftung erlitten und sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei mit. Das Feuer war in der Nacht zum Samstag in dem ehemaligen Bauernhof ausgebrochen und erfasste das gesamte Gebäude. Die sieben Bewohner wurden durch anschlagende Rauchmelder geweckt. Der 26-Jährige sei aber bereits bewusstlos gewesen, teilte die Polizei weiter mit. Andere Bewohner brachten den Mann ins Freie.

Um Gefahr für die Einsatzkräfte auszuschließen, wurde für die Löscharbeiten der Strom in dem Ort abgeschaltet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Auch die Höhe des Schadens war noch unklar.