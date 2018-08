Waldbrand im Südwesten: Mehr als fünf Hektar betroffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Treuenbrietzen (dpa/bb) - Ein Feuer hat sich im Südwesten Brandenburgs auf mehrere Hektar Wald ausgebreitet. Betroffen seien mehr als fünf Hektar Fläche, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, am Donnerstagnachmittag. Die Flammen scheinen sich demnach weiter auszubreiten. Menschen seien nicht in Gefahr, es liege auch keine Ortschaft in der Nähe.

Der Brand auf der Kreisgrenze zwischen Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming bei Niedergörsdorf erstrecke sich auf munitionsbelastetem Gebiet. Das erschwert die Löscharbeiten. Es soll auch schon Munition explodiert sein, wie es weiter hieß. Weitere Kräfte seien angefordert worden.