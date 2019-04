Frau erleidet Rauchgasvergiftung bei Brand in ihrer Wohnung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuwied (dpa/lrs) - Eine 66 Jahre alte Frau hat sich bei einem Feuer in ihrer Wohnung in Neuwied eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Mit Hilfe einer Nachbarin konnte die Frau ihre brennende Wohnung verlassen, wie die Polizei mitteilte.

Die Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus brannte in der Nacht zum Freitag des Einsatzes der Feuerwehr innerhalb kürzester Zeit aus. Die Einsatzkräfte konnten zwar verhindern, dass die Flammen auf die beiden anderen Wohnungen des Hauses übergriffen. Diese seien jedoch durch die Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen worden und zunächst nicht bewohnbar. Die mutige Nachbarin zog sich beim Öffnen einer Tür eine Schnittwunde zu. Ein Feuerwehrmann erlitt bei dem Einsatz leichte Verbrennungen. Nach ersten Schätzungen der Polizei beträgt der Sachschaden mehr als 200 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.