Neustetten (dpa/lsw) - Beim Brand einer Scheune in Neustetten (Kreis Tübingen) ist ein Schaden von mehr als 100 000 Euro entstanden. Ein Großaufgebot der Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf ein unbewohntes Haus verhindern können, teilte die Polizei in Reutlingen am Freitag mit. Bei dem Brand am frühen Morgen sei niemand verletzt worden. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.