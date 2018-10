Brandursache von Schützenheim weiter ungeklärt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt/Straßenhaus (dpa/lrs) - Nach dem Feuer in einem Schützenhaus in Neustadt (Wied) am Dienstagmorgen ist die Brandursache weiter unklar. Polizisten und Sachverständige hätten den Ort unter anderem mit Hilfe eines Spürhundes untersucht, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Wegen der immer noch starken Hitze in den Trümmern und Brandrückständen waren weitere Ermittlungen jedoch nicht möglich. Diese sollen am Mittwochnachmittag fortgesetzt werden. Zudem musste die Feuerwehr Tresore mit Waffen und Munition kühlen, um eine Explosion zu verhindern. Eine Passantin hatte den Brand am frühen Morgen gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude im Ortsteil Rott, das einer Schützenbruderschaft gehört, bereits in Flammen.