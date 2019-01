Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt an der Orla (dpa/th) - Bei einem Garagenbrand in Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) ist ein Schaden von 30 000 Euro entstanden. Bei dem Feuer im Ortsteil Neunhofen brannte die Garage am Dienstag fast vollständig nieder, wie die Polizei in Saalfeld am Mittwoch mitteilte. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. Durch Hitze und Rauch wurde das Gebäude aber beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar.