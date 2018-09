Zwölf Verletzte bei Brand in zwei Wohnhäusern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuss (dpa/lnw) - Beim Brand zweier Nachbarhäuser in Neuss sind zwölf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 62-jähriger Bewohner schwebte nach dem Feuer am Montagabend in Lebensgefahr, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Bei zwei der Verletzten habe es sich um Feuerwehrleute gehandelt. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einer Erdgeschosswohnung aus und griff sowohl auf eine Nachbarwohnung als auch auf das Nebenhaus über. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.