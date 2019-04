Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuruppin (dpa/bb) - In einem Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ist ein Feuer ausgebrochen. Das Dach ging am Dienstagabend aus ungeklärter Ursache in Flammen auf, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Alle vier Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Löscharbeiten waren beide Haushälften nicht mehr bewohnbar.