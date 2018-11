Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuruppin (dpa/bb) - In Neuruppin haben am Samstagabend zwei Gartenhäuser gebrannt. "Ein Haus brannte nieder, das andere wurde durch die Flammen beschädigt", sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam am Sonntag. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzte gab es nicht. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst noch unklar.