Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Neunkirchen

Neunkirchen (dpa/lrs) - In Neunkirchen ist am Dienstagmorgen ein Mann bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Furpach seien unverletzt geblieben, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Weitere Details konnte sie zunächst nicht nennen. Nach Angaben der Feuerwehr handelt es sich bei dem Toten um den 43 Jahre alten Bewohner der Wohnung.

Eine Nachbarin hatte die Feuerwehr am frühen Morgen alarmiert. Die Rettungskräfte brachen die Tür der Wohnung im dritten Stock auf, wo sie den leblosen Körper des Mannes fanden und ins Freie brachten. Trotz Reanimationsversuchen starb der Mann noch am Brandort. Andere Wohnungen wurden durch den Brand nicht beschädigt. Gutachter der Polizei sollen nun die Brandursache ermitteln.