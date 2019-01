Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neunkirchen (dpa/lrs) - Wegen eines Feueralarms ist eine Konzerthalle im saarländischen Neunkirchen evakuiert worden. Die etwa 1700 Besucher eines ausverkauften Konzerts einer Punkrockband hatten das Gebäude am späten Freitagabend vorübergehend verlassen müssen, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Der Brandverdacht habe sich bei einer Überprüfung nicht bestätigt, hieß es. Nach etwa 40 Minuten konnten die Besucher wieder in die Halle zurückkehren, das Konzert wurde fortgesetzt.