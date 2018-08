Feuer in Flüchtlingsunterkunft: Bewohner springt aus Fenster

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster (dpa/lno) - Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Neumünster ist ein Bewohner aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss gesprungen und hat sich dabei verletzt. Das Feuer sei am Montagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache im Zimmer des 30-Jährigen ausgebrochen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer nicht auf andere Räume überspringen. Die übrigen Bewohner konnten sich über das Treppenhaus selbst in Sicherheit bringen. Nachdem der Brand gelöscht war, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.