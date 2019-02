Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster (dpa/lno) - In einer Abfallentsorgungsanlage in Neumünster ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Löscharbeiten sollten den Angaben zufolge wohl noch bis in den Vormittag andauern. Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst unklar.