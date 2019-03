Brand in Wohncontainer in Landesunterkunft Neumünster

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster (dpa/lno) - Durch einen Brand ist ein Wohncontainer für Flüchtlinge in der Landesunterkunft in Neumünster beschädigt worden. Als das Feuer am Mittwochabend durch die ausgelöste Brandmeldeanlage bemerkt wurde, sei niemand in dem verschlossenen Wohncontainer gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Container habe drei kleine Wohneinheiten, von denen aktuell nur eine genutzt worden sei. Der Sachschaden betrage rund 30 000 Euro. Die Kripo habe die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen. Es sei offen, ob es sich um einen Unfall, technischen Defekt oder Brandstiftung handle.

Unterkunftsbewohner hatte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit Löscharbeiten begonnen. Zwei 18 und 30 Jahre alte Bewohner erlitten dabei leichte Rauchgasvergiftungen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Helfer (29) trug eine Schnittverletzung davon und wurde ambulant behandelt.