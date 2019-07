Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumarkt-Sankt Veit (dpa/lby) - Bei einem Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Oberbayern ist ein Schaden in Höhe von rund 500 000 Euro entstanden. Das leerstehende Gebäude in Neumarkt-Sankt Veit (Landkreis Mühldorf am Inn) sei am Sonntag komplett abgebrannt, teilte die Polizei mit. Die Ursache war zunächst unklar.