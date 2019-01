Drei Verletzte bei Wohnhausbrand in der Lausitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neukirch/Lausitz (dpa/sn) - Bei einem Wohnhausbrand in der Lausitz sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war am Vorabend in Neukirch in einem Zweifamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Zwei Männer und eine Frau erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Fünf freiwillige Feuerwehren mit insgesamt 78 Einsatzkräften löschten den Brand. Das Haus ist den Angaben zufolge vorerst nicht bewohnbar. Spezialisten der Kriminalpolizei sollen nun die Brandursache klären.