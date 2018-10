Heiße Asche in Mülltonne: Carport und Pkw geraten in Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neugersdorf (dpa/sn) - Vermutlich heiße Asche in einer Mülltonne hat im Landkreis Görlitz einen Carport und das darunter abgestellte Auto in Brand gesetzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das Feuer am Samstagmittag in Neugersdorf ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr Ebersbach-Neugersdorf habe den Brand gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf andere Objekte verhindert. Carport und Pkw seien beschädigt worden. Die Grundstückseigentümer waren laut Polizei nicht anwesend. Der Schaden wurde auf rund 8000 Euro geschätzt.