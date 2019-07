Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuenkirchen-Vörden (dpa/lni) - Beim Brand einer Scheune in Neuenkirchen-Vörden bei Vechta ist am Wochenende ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Montag berichtete, geriet die Scheune bereits am Samstag aus noch nicht bekannten Gründen in Brand. Auf dem Dach war eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die Feuerwehrleute aus Neuenkirchen-Vörden, Damme und Borringhausen verhinderten, dass die Flammen auf einen benachbarten Stall mit 85 Bullen übersprangen.