Mann entdeckt brennendes Auto und verhindert wohl Hausbrand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neresheim (dpa/lsw) - Ein 43-Jähriger hat in Neresheim (Ostalbkreis) ein brennendes Auto mit einem Traktor von seinem Grundstück weggebracht und so wohl einen Hausbrand verhindert. Er habe am Freitagmorgen um 3.30 Uhr entdeckt, dass das vor seinem Haus abgestellte Auto brannte, teilte die Polizei in Aalen mit. Geistesgegenwärtig habe er den Wagen mit seinem Traktor von dem Gebäude weggezogen. Durch die Hitze des Feuers entstand an der Fassade und den Fenstern des Hauses ein Schaden von etwa 15 000 Euro. Alle Bewohner blieben unverletzt. Die Brandursache war zunächst unklar. Eine Wohnung im Erdgeschoss wurde zunächst für unbewohnbar erklärt, später aber wieder freigegeben.