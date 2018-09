Feuer in Nazza und Meura verursachen hohe Schäden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nazza/Meura (dpa/th) - Einen Schaden in Höhe von rund 40 000 Euro hat am Sonntagmorgen ein Feuer in einer Scheune in Nazza (Wartburgkreis) verursacht. Feuerwehrleute konnten Polizeiangaben zufolge ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnhäuser verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Verletzte gab es nicht.

Auch in Meura (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) führte ein Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus am Sonntagmorgen zu einem hohen Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Bewohner waren Polizeiangaben zufolge beim Ausbruch nicht zu Hause. Auch hier muss die Brandursache noch ermittelt werden.