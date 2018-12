Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nauen (dpa/bb) - Bei einem Brand in einer Wohnung in Nauen sind sechs Menschen verletzt worden. Wie es zu dem Feuer im Havelland kam, war zunächst unklar, wie die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge schwebt niemand in Lebensgefahr.