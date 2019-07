Brand in Nauen beschäftigt Feuerwehr wohl noch mehrere Tage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nauen (dpa/bb) - Bei Temperaturen von über 30 Grad hat die Feuerwehr auch am Mittwoch gegen ein Feuer in mehreren Scheunen in Nauen (Havelland) gekämpft. "Die Hitze und die Dauer des Einsatzes machen den Kollegen schwer zu schaffen. Das Wetter spielt uns nicht in die Karten", sagte ein Sprecher am Mittwoch. Zwei Feuerwehrmänner mussten wegen Erschöpfung ihren Einsatz abbrechen. Das Feuer war am Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache in drei Scheunen mit einer gesamten Grundfläche von rund 1000 Quadratmetern ausgebrochen.

Rund 50 Feuerwehrleute waren am Mittwoch im Einsatz. Die Scheunen müssen nach Angaben der Feuerwehr abgerissen werden. Ein Bagger unterstütze den Einsatz. "Das Feuer ist unter Kontrolle, wir rechnen aber damit, dass der Einsatz noch mehrere Tage dauern wird", sagte der Sprecher Mittwochmittag. Die Einsatzkräfte würden regelmäßig ausgetauscht, um Erschöpfung vorzubeugen.

Menschen oder Tiere waren beim Ausbruch des Feuers nicht in den Scheunen. Zunächst mussten nach Angaben der Feuerwehr angrenzende Häuser evakuiert werden. Die Anwohner waren am Mittwoch wieder zurückgekehrt.