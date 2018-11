Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nauen (dpa/bb) - Auf dem Gelände eines Autohauses in Nauen (Havelland) sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Fahrzeuge ausgebrannt. Wie das Lagezentrum in Potsdam mitteilte, konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf das Geschäftshaus verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen. Die genaue Brandursache war noch unklar.