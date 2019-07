Löscharbeiten bei Waldbrand in Münster dauern an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Münster (dpa/lhe) - Einsatzkräfte haben den Waldbrand in Münster (Landkreis Darmstadt-Dieburg) in der Nacht unter Kontrolle gehalten. Am Vormittag solle erneut versucht werden, das Feuer zu löschen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagmorgen mit. Im Laufe des Tages werden dazu rund 150 Einsatzkräfte zu dem Waldbrand in der Nähe eines ehemaligen Munitionsdepots hinzugezogen. "Wir versuchen uns dem Feuer noch einmal mit ordentlich Manpower entgegenzustellen", sagte der Feuerwehrsprecher. "So ein Einsatz ist nicht alltäglich für unsere Leute."

Die Löscharbeiten sollen voraussichtlich noch bis Mittwoch andauern. Das Feuer war am Sonntagmittag im Bereich der "Muna", einem ehemaligen Munitionsdepot der US-Streitkräfte, im Ortsteil Breitefeld ausgebrochen. Zwischendurch hatte es kleinere Explosionen durch Teile alter Munition gegeben. Verletzt wurde niemand. Insgesamt sind rund acht Hektar Wald betroffen. Die Brandursache war laut Feuerwehr zunächst unklar.