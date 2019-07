Fortschritte bei Löscharbeiten an früherem Munitionsdepot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Münster (dpa/lhe) - Die Feuerwehr in Südhessen kommt beim Löschen des Waldbrands in der Nähe eines ehemaligen Munitionsdepots in Münster voran. "Das Abkühlen des Bodens hat geklappt", sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Damit sei die Explosionsgefahr durch Munitionsreste auf dem Gelände im Landkreis Darmstadt-Dieburg eingedämmt. Die Einsatzkräfte hätten nun einige sichere Wege, um mit Schläuchen näher an das Feuer heranzukommen. Es handele sich zum Beispiel um frühere Waldschneisen.

Bisher konnten nur zwei ferngesteuerte Kettenfahrzeuge durch das gefährliche Gelände manövriert werden. Sie erzeugen weiterhin mit einem Hochleistungslüfter Wassernebel, der die Gefahr weiterer Explosionen neutralisieren soll. In der Nacht zu Montag war es bereits zu Explosionen gekommen, verletzt wurde aber niemand. Ob es im weiteren Verlauf des Einsatzes zu erneuten, kleineren Explosionen gekommen ist, wollte der Feuerwehrsprecher nicht ausschließen. Vereinzelte Knallgeräusche seien bei einem Feuerwehreinsatz allerdings nicht unüblich.

Der Brand im Kreis Darmstadt-Dieburg wurde am Sonntag gemeldet und war zeitweise acht Hektar groß - das entspricht elf Fußballfeldern. Mittlerweile sei etwas mehr als die Hälfte davon gelöscht. "Man darf sich das aber nicht so vorstellen, dass hier noch Flammen lodern", sagte der Sprecher. Es handele sich vor allem um Glutnester.

Die Feuerwehr rechnet weiter damit, den Brand bis Mittwoch vollständig gelöscht zu haben. Die Einsatzkräfte arbeiten im Schichtsystem, auch in der Nacht sollen rund 80 Feuerwehrleute im Dienst bleiben - etwa halb so viele wie noch am Nachmittag. "So ein Einsatz ist nicht alltäglich für unsere Leute", betonte der Feuerwehrsprecher. Am Abend sollten neue Luftbilder einen detaillierteren Überblick über die aktuelle Lage geben.

Wie es zu dem Feuer im Bereich der "Muna", der früheren Munitionsanstalt, bei Münster-Breitefeld kommen konnte, ist weiter unklar. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes zeigt schon seit Wochen ein erhöhtes Waldbrandrisiko für weite Teile Hessens an, insbesondere im Süden. Nun hat auch das hessische Umweltministerium wegen der anhaltend hohen Waldbrandgefahr die Alarmstufe A ausgerufen. Es ist die zweithöchste von zwei Warnstufen, nur Alarmstufe B wäre höher. Ergiebige Niederschläge seien vorerst nicht in Sicht, die Gefahrensituation bleibe allgemein angespannt.