Feuer an früherem Munitionsdepot gelöscht

Münster (dpa/lhe) - Der Waldbrand in der Nähe eines ehemaligen Munitionsdepots im südhessischen Münster ist gelöscht. Am Mittwoch sei die Zahl der Einsatzkräfte deutlich reduziert worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Am Morgen seien 120 Brandbekämpfer nach Hause geschickt worden. 40 Einsatzkräfte würden nun noch Glutnester löschen und das Gelände überwachen. Das Areal im Kreis Darmstadt-Dieburg werde aber mindestens noch eine Woche beaufsichtigt.

Der Brand wurde am Sonntag gemeldet und war zeitweise acht Hektar groß - das entspricht elf Fußballfeldern. Wie es zu dem Feuer im Bereich der "Muna", der früheren Munitionsanstalt, bei Münster-Breitefeld kommen konnte, ist weiter unklar. In der Nacht zum Montag gab es auf dem Gelände Explosionen, bei denen aber niemand verletzt wurde. Weitere Detonationen gab es der Feuerwehr zufolge nicht. Wegen der Gefahr für die Einsatzkräfte wurden vorübergehend ferngesteuerte Kettenfahrzeuge eingesetzt. Löschflugzeuge seien nicht eingesetzt worden.